Предприниматель о декрете №1: Это неуважение к нашему народу 3 15.04.2018, 14:44

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Декрет противоречит здравому смыслу и мировой практике.

«Брестская Газета» спросила жителя Бреста, насколько справедлив новый декрет и стоит ли заставлять работать тех, кто этого делать не хочет.

Антон, предприниматель:

— Если кто-то оплачивает коммуналку не в полном размере, а люди, которые официально не трудоустроены, — по полной, то я считаю, что это несправедливо. Потому что это личное дело каждого человека, где и как он зарабатывает деньги или не зарабатывает вообще. Он может жить, например, на деньги, которые он скопил ранее, работая всю жизнь. Или если жена может жить на средства мужа, который зарабатывает и платит налоги и все остальное. Я не понимаю, почему людей поделили именно по такому принципу, что одни пользуются льготами в так называемом социальном государстве, а другие — нет. Кроме того, я считаю, что любой нормальный человек в нормальном обществе хочет работать и заявлять, что кто-то тунеядец и его надо заставить работать, — это неуважение к собственному народу. Если нормальные условия и оплата труда, то нормальный человек работает с удовольствием. Это показывает практика во всем мире.