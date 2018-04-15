Что известно о золотом кладе, который нашли в центре Гродно 6 15.04.2018, 14:49

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Историк рассказал, чем уникален клад, найденный строителем 14 апреля.

Научный сотрудник Гродненского историко-археологического музея Ян Лелевич рассказал Hrodna.life о сокровище, найденом 14 апреля в доме на улице 2-й Рабочей, и предположил, кто его мог там спрятать.

Клад, который строитель нашел на крыше старого дома, состоит из более чем 20 золотых монет (из них большинство Российской империи, есть польская межвоенного периода и другие), золотых слитков, 2 золотых цепочек, около 10 золотых колец (мужских и женских), части золотой медали, зубных протезов из белого металла и другого. Также есть оберточная бумага межвоенного периода.

«Сейчас мы можем предполагать, что это клад времен Второй мировой войны, — рассказывает Ян Лелевич. — В находке ценностей достаточно много и мы можем сказать, что такие закладки в домах делали во время немецкой оккупации. В данном случае — представители еврейского населения, которые оказались в гетто. Я убежден, что среди 30 000 евреев довоенного Гродно было таких сокровищ много. Евреи понимали, что их ждет, и всеми способами пытались сохранить какие-то свои ценности».

Ян Лелевич отмечает, что это не первый такой клад, найденный в Гродно.

«Можем вспомнить недавний клад на Антонова. А, например, в 1980-е активно проводилась реконструкция старых домов в центре Гродно — тогда тоже были находки, но о них никто ничего говорил и не передавал государству. Сегодняшний клад уникален тем, что его не спрятали, а показали».

Кому принадлежали найденные сокровища, специалисты сказать пока не могут, да и вряд ли у них это получится выяснить. По мнению Яна Лелевича, какие-то имена или фамилии можно будет назвать после детального изучения находок, а также после изучения старых адресов и владельцев дома, где нашли сокровище.

Ян Лелевич (в центре) рассматривает находку

После экспертизы будет рассматриваться вопрос судьбы клада и компенсации тем, кто имеет отношение к находке. Согласно законодательству, 50% от находки государство забирает себе, остальные 50% делит между собой собственник здания и человек, который обнаружил клад.

Можно предварительно предположить, что этот клад будет признан историко-культурной ценностью. Если в будущем клад попадет в Гродненский историко-археологический музей как экспонат, то это будет большим плюсом для истории города. В музее тогда будут храниться уже два сокровища из различных гетто в Гродно.