Коллеги пропавшего главы Гомельского райисполкома: Он за границей либо наложил на себя руки 15.04.2018, 14:59

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Александр Ситница

В первую версию гомельские чиновники верят больше.

Председателем Гомельского райисполкома Александр Ситница был с января 2009 года, до назначения на должность чуть меньше года отработал в Речицком райисполкоме начальником управления сельского хозяйства.

Вся трудовая деятельность Ситницы до прихода во власть связана с аграрным сектором. Родом экс-чиновник из деревни Куритичи Петриковского района. В этом же районе получил первый трудовой опыт. После окончания Белорусского аграрного технического университета устроился в совхоз «Заветы Ильича» инженером по сельскохозяйственным машинам, а спустя два года возглавил его, пишут «Сильные новости» со ссылкой на официальные СМИ.

В 2000 году переехал жить и работать в Речицкий район, оставив хорошую о себе память в совхозе «Исток», на агропредприятии «Демехи» и в колхозе «Имени Дзержинского». Бывшие подчиненные запомнили его крепким хозяйственником, простым в общении и «вообще, конкретным мужиком».

«Сашку таким служба в армии сделала, он же в 90-е на флагмане Северного флота служил — крейсере «Петр Великий», — уточнили его бывшие коллеги.

Нынешние коллеги до сих пор не могут прийти в себя от новости, что их председатель бесследно пропал. Про проверку знали, но были уверены, что шеф не выходил на работу из-за болезни. Говорят, накануне он действительно сильно кашлял.

Вместе со слухом, что Ситница покинул страну, циркулирует еще один — наложил на себя руки. Но в эту версию бывшие подчиненные меньше всего верят.

«Не мог он этого сделать. У него жена и двое детей в Гомеле. Да и здоровое чувство юмора, он еще тот балагур. Такие не накручивают себя, а потому живут долго», — отмели версию с самоубийством коллеги Ситницы по Гомельскому райисполкому.