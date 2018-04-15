О «русофобах» 2 Дмитрий Трояновский

15.04.2018, 14:57

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Навеяно блокировкой «Телеграма».

Я сейчас хочу поговорить не о тех, кто кричит о «неполноценности» нашего народа. С ними и так все ясно - если человек демонстративно кидается дерьмом, других людей не нужно уговаривать не подходить к нему.

Нет, речь пойдёт о русофобах, куда более хитрых и опасных. О «патриотах-государственниках», которые, не жалея сил, объясняют, почему мы ни в коем случае не должны отказываться от блокировки «Телеграма». Или от призывной армии. Или почему мы должны обязательно сохранять идиотский, вредный и нарушающий права человека институт прописки-регистрации по месту жительства. Или почему нам нельзя объединить заграничный и внутренний паспорта в один документ, как это сделала даже не самая демократическая Белоруссия. Или почему владельцы оружия должны получать аж две лицензии - на хранение и приобретение (причём первая действует 5 лет, а вторая - всего полгода).

И, разумеется, все подобное издевательство над людьми традиционно оправдывается «особым путём». Или «сложной международной обстановкой». Или «менталитетом». Или «духовностью». Или «государственными интересами» (хотя какие, к черту, интересы, отличные от интересов народа, могут быть у государства?) И многие, увы, начинают в этот бред верить. Хотя, главный вопрос, который стоит здесь задать: «если ради «особого пути» мы должны жить хуже развитых (а иногда и не очень развитых) стран - то, может, ну его нафиг, этот путь?»

В общем, запомните - если человек говорит что-то вроде «американцы могут обходиться без прописки, а у нас она помогает что-то контролировать», то он - самый натуральный русофоб, который ненавидит наш народ, считает его хуже других народов и искренне желает зла ему, а значит - и лично Вам.

Дмитрий Трояновский, «Фейсбук»