В Британии запускают «народное голосование» против Brexit 15.04.2018, 15:10

Целью кампании является новый референдум.

О старте компании BBC заявил актер Патрик Стюарт. По его словам, "условия" выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как подавалось на референдуме 2016 года, сообщает eurointegration.com.ua.

По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситовские группы под общей целью добиться нового референдума.

Соответственно, массовая поддержка этой идеи должен побудить депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.

Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.

Напомним, что Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года. И консерваторы, и лейбористы пока исключают проведения второго референдум.