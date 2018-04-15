На праздники БЖД пустит дополнительные поезда в Украину и Россию 15.04.2018, 15:23

Будут курсировать более 100 дополнительных поездов.

Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

«Всего с учетом спроса пассажиров на перевозки БЖД на апрельские и майские праздники и выходные дни в пределах Беларуси дополнительно назначила 91 поезд, в международном сообщении – 16 поездов», – отметили в пресс-центре.

В частности, назначены дополнительные поезда в сообщении Минск-Коммунары, Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск, Минск-Витебск-Минск, Минск-Пинск-Минск.

Что касается международного сообщения, то Белорусской железной дорогой совместно с Российскими железными дорогами дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам: с 27 апреля по 1 мая – Брест-Москва-Брест, Минск-Москва-Минск. Кроме того, на 16-17 апреля назначены дополнительные поезда по маршруту Гомель-Сновск (Украина) — Гомель. В транзитном сообщении в период с 25 апреля по 2 мая по Белорусской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда №229 Санкт-Петербург — Смоленск, №559 Адлер-Калининград, №239/240 Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург, №221 Москва — Брест и №222 Брест — Смоленск.