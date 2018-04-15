Пес попал на панораму Google Maps и прославился на весь мир
- 15.04.2018, 15:46
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Собака охраняла лодку и обратила внимание на подъехавший автомобиль.
В Японии собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на все фотографии, пишет segodnya.ua.
Забавного пса заметили жители префектуры Кагосима и поделились находкой в соцсетях. Собака охраняла лодку и обратила внимание на подъехавший автомобиль Google Maps. Она преследовала его очень долго.
Пользователям сети не всегда удается идентифицировать объекты на картах Google. В октябре 2017 года на панорамах Street View заметили изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси.