В «витебских Куропатах» появились памятные таблички в честь художников 1 15.04.2018, 16:04

Жители Витебска к Радунице привели в порядок захоронения жертв сталинских репрессий.

Накануне Радуницы активисты Оргкомитета «Хайсы» и ряд жителей Витебска приехали в урочище «Хайсы», которое называют «витебскими Куропатами», пишет nn.by.

Это печально известное место в Витебском районе до сих пор не признано властями как массовое захоронение жертв сталинских репрессий.

«Здесь 14 апреля были установлены 4 таблички памяти витебских художников, которых расстреляли в числе 108 представителей интеллигенции 4 ноября 1937 года недалеко от Витебска, это: Янка Гаврис, братья Даркевичы Петр и Христофор, а также Ефим Минин, были установлены памятные таблички убитым Шпелис А.А. и супругам Вержбицкому К.Я. Вержбицкой С.И.», — сообщили члены Оргкомитета «Хайсы».

Они привели в порядок место захоронения, возложили цветы, конфеты, зажгли свечи. Присутствующие, среди которых были потомки расстрелянных, делились воспоминаниями, услышанными от своих родных.

«Когда мы устанавливали таблички то видели много обуви и кости убитых вокруг плохо засыпанных ям… Советская власть, которая убивала наших родных не сообщала родственникам, где и когда расстреляла их мать, отца, братьев, сестер, деда или бабушку», — рассказали активисты.

«Все время, пока мы работали, за нами следили со стоянки и снимали незваные гости из конторы, которых мы не приглашали», — поделились витебчане.