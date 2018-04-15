Facebook потратила $9 миллионов на обеспечение безопасности Цукерберга 15.04.2018, 16:15

Марк Цукерберг

И это только в 2017 году.

Соцсеть Facebook в 2017 году потратила на безопасность и поездки своего основателя Марка Цукерберга $9 млн. Об этом сообщает телеканал CNN (перевод — liga.net).

По данным издания, по сравнению с предыдущим годом эти статьи расходов выросли почти вдвое, с $5,8 млн.

Всего с 2015 года компания потратила на обеспечение безопасности Цукерберга около $20 млн.

Facebook полностью оплачивает поездки Цукерберга на частном самолете, включая обслуживание на борту, а также охрану его дома.

В компании заявили, что необходимость трат обоснована «угрозами безопасности Цукерберга, напрямую связанными с его ролью основателя».

11 апреля2018 года Цукерберг на слушаниях в Конгрессе сообщил, что соцсеть сохраняет данные о сайтах, посещаемых пользователями. Также он сказал, что его персональные данные были слиты Cambridge Analytica.