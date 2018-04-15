Во время удара по Сирии за британской подлодкой «охотились» корабли РФ 15.04.2018, 16:39

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В операции был задействован противолодочный самолет.

Российские военные фрегаты, самолеты и подводные лодки следили за британской подводной лодкой во время атаки США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщает The Sunday Times (перевод — segodnya.ua).

Подводная лодка несколько дней подряд пыталась избежать российских суден.

Сообщается, что за британским судном охотились два российских фрегата и противолодочный самолет. Также в операции, предположительно, участвовали две российские подводные лодки, получившие название "Черная дыра".

На тот момент британская лодка маневрировала, чтобы поместить свои крылатые ракеты "Томагавк" в радиусе действия сирийских военных объектов.

Напомним, в ночь на 14 апреля Трамп все-таки решился ударить по Сирии. Химическая атака сил диктатора Башара Асада на город Дума в Сирии не осталась безнаказанной. Вооруженные силы США нанесли массированный удар по объектам военной химической инфраструктуры сирийского режима. В операции были задействованы боевые корабли и стратегические бомбардировщики.