Пять самых старых школ Беларуси 1 15.04.2018, 16:51

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Учебные заведения, история которых уходит к тем временам, когда образование было привилегией.

Среди белорусских школ есть и такие, где детей учат не просто на протяжении десятилетий, а целыми столетиями напролет. Сайт planetabelarus.by нашел несколько учебных заведений, история которых уходит к тем временам, когда образование было привилегией, а педагогические системы заметно отличались от нынешних.

Слуцкая гимназия

История этой гимназии начинается много столетий назад. 7 мая 1617 года Януш VI Радзивилл основал в Слуцке евангелический храм, а при нем училище. Педагогический состав состоял буквально из трех учителей, которые преподавали богослужение, и Януш вряд ли догадывался, что эта небольшая школа переживет десятки его именитых потомков.

С годами училище трансформировалось много раз. Оно называлось кальвинистской гимназией, публичным евангелическим училищем, доросло до уездного училища, славилось как мужская гимназия, а в 1998 году стало Гимназией №1 города Слуцка с углубленным изучением английского языка.

Особенно приятно, что у Слуцкой гимназии не просто долгая, а очень яркая история. Судите сами.

Уже в XVII веке Слуцкая гимназия как кальвинистское учебное учреждение была известна не только в округе, но и во всей Европе. И сделали ее такой не меценаты, а талантливые учителя. Они создали статут гимназии, писали пособия по педагогике и пытались совершенствовать учебную систему, а их усилия высоко оценили в том числе за рубежом.

Некоторые идеи сегодняшним учителям показались бы забавными. Например, учеников мотивировали на изучение латыни пивом. Выучил текст — получи бокал. Но основную идею преподавания в Слуцкой гимназии XVII века поддерживают и нынешние продвинутые учебные заведения — там учили думать и рассуждать. Диалоги и совместные обсуждения на разные темы были основой преподавания.

В следующем столетии, в XVIII, гимназия, будучи евангелическим училищем, значительно расширилась. Там стали преподавать географию и физику, вместо одного универсального педагога на класс появились учителя, которые специализировались на отдельных предметах.

В XIX веке пришло время еще больших перемен. Именно тогда для школы начали возводить новое кирпичное здание. Строили его больше 11 лет, а деньги на это давали частные лица, что доказывает трепетное отношение к учебному заведению. Правда, частной собственностью гимназия была до 1809 года — вскоре она перешла во владение правительства. Некоторое вопросы, связанные с ней, решались самим царем. В этот же период после 1863 года гимназия полностью перешла на русский язык обучения. До этого ее основным языком был польский.

В XX веке гимназия все так же оставалась значимой площадкой в образовательной сфере. Здесь с лекциями выступал Якуб Колас, проходили курсы повышения квалификации для учителей.

Спустя много лет, это учебное заведение все так же работает и славится талантливыми учениками и учителями.

Борунский ясли-сад-общеобразовательная средняя школа

Учебное заведение с длинным и непоэтичным официальным названием в Борунах Гродненской области тоже является возрастным белорусским рекордсменом. Оно было основано в далеком 1671 году как начальная школа для монахов и священников, хотя достаточно быстро стало светской школой.

В конце XVIII века для школы построили большое для тех времен каменное здание, которое перестали использовать совсем недавно, в 1980-х.

Сейчас это постройка стоит в полуразрушенном состоянии, а местные ученики переехали в новое помещение.

Система обучения в борунской школе за 400 лет менялась множество раз. Например, 200 лет назад в ней учились по 6 лет, некоторым ученикам было по 25 лет, а несколько учителей охватывали достаточно обширную программу с предметами от физики до красноречия.

Выпускниками Борунской школы были такие именитые белорусы, как профессор математики Антоний Вырвич и писатели Леонард Ходько и Игнатий Ходько.

Средняя школа №1 в Новогрудке

Первая школа Новогрудка в начале прошлого столетия была известна как Новогрудская гимназия. Ее основали в 1919 году, в непростые времена, когда в городах еще были разруха и голод.

Гимназия в Новогрудке была негосударственной, обучение в ней велось на белорусском, а не на польском, как во всех других школах.

Вскоре после открытия Новогрудской гимназии в ней начал учиться мальчик Борис Кит. Затем он преподавал в гимназии, был ее директором, а спустя почти сто лет, уже в средней школе № 1 открылся музей Бориса Кита.

За годы существования школы там учились многие известные белорусы: чемпионка мира по биатлону Людмила Ананько, ученый-филолог Вячеслав Чемерицкий и другие.

Средняя школа №4 в Минске

Эта столичная школа также является одной из старейших в Беларуси. Интересное здание с колоннами на улице Красноармейской сложно не заметить, так и история школы достаточно примечательна среди учебных заведений Минска.

Она была основана как частная мужская гимназия в 1906 году двумя идейными минчанами, которые мечтали о создании образцовой гимназии. Она и правда стала достаточно элитным учебным заведением, куда отправляли детей зажиточные минчане.

Номер 4 достался школе ровно сто лет назад, в 1918-м, когда гимназия была реорганизована в школу второй ступени. Интересно, что первоначально она ютилась в здании, где сейчас расположен Исторический факультет БГУ, а постройка с колоннами архитектора Герасима Якушко досталась ей в 1936 году.

Во время войны здание было разрушено. Но у города хватило средств и желания восстановить его в прежнем виде. Кстати, в послевоенный период это была школа с музыкальным уклоном. В ней учились многие интересные личности: актер Олег Янковский и профессор Анатолий Рубинов.

Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа

В 1875 году в Несвиже открылась мужская учительская семинария. В первые годы XX века именно ее окончил белорусский классик Якуб Колас, и спустя столетие заведение носит его имя.

Изначально в семинарию принимали только православных студентов. Но после революции 1917 года там уже могли учиться и католики, да и заведение перестало быть мужским.

Здание семинарии было разрушено в годы Второй мировой войны. Но в городке решили сохранить традицию педагогического образования, и там открылся педагогический колледж. Сначала не было даже учебников, но выпускников с каждым годом становилось больше, а образовательная программа все насыщеннее.

Несмотря на это, почти на 30 лет училище было закрыто, но возобновило работу в 1984-м. Сейчас ему присвоен статус колледжа.