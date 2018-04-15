Сотни жителей Подмосковья вышли на стихийный протест 15.04.2018, 16:59

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Протест против мусорного полигона "Ядрово"

Фото: imago/itar-tass

Участники акции протеста перекрыли подъезд к полигону «Ядрово».

Участники стихийной акции протеста в воскресенье, 15 апреля, перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово". На месте проведения акции находятся несколько сотен человек, сообщает «Немецкая волна».

К протестующим приехали сотрудники правоохранительных органов. Около десяти человек были задержаны, сообщил агентству представитель инициативной группы активистов.

Накануне, 14 апреля, власти Подмосковья объявили, что ввоз мусора на старый участок полигона "Ядрово" прекращен, планируется открыть новый участок свалки. Однако грузовики по-прежнему приезжают на полигон, сообщили в воскресенье телеканалу "Дождь" участники акции.

Ранее в субботу в ряде городов Московской области прошли митинги против свалок. В частности, жители Волоколамска требовали закрытия полигона "Ядрово", а в Серпуховском районе был организован сбор подписей за закрытие свалки "Лесная".

Протесты против полигона

В Волоколамске уже несколько недель протестуют против мусорного полигона "Ядрово". На митинге 1 апреля участники потребовали закрытия полигона и проведения прямых выборов главы региона. На фоне скандала вокруг полигона глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС.