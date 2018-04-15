Бобруйчанка: Я проработала на предприятии 36 лет, а получаю $140 пенсии 6 15.04.2018, 17:09

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иллюстационное фото

Пенсионерку очень возмущает постоянный рост цен и отсутствие за ним какого-либо контроля.

«Создается впечатление, что пенсионеры мешают остальным жить», - сказала «Вечернему Бобруйску» Валерия Иванова, пенсионерка:

– Я проработала на предприятии 36 лет и два года уже на пенсии, получаю 270 рублей. И меня очень возмущает постоянный рост цен и отсутствие за ним какого-либо контроля. Ну вот скажите, почему в одном магазине одно и то же молоко стоит 85 копеек, а в другом – 95-97 копеек?

Кажется, разница в 10 копеек, а ведь по-старому это тысяча. Начался дачный сезон, так и здесь нас ждал неприятный сюрприз: за билет, как и раньше, пенсионер будет платить половину, но они же до этого момента повысили саму стоимость билета. И теперь получается, что поездка на дачу туда-обратно мне обходится в 1,8 рубля. И при этом мы постоянно слышим, что пенсионеров стало очень много. Создается впечатление, что мы мешаем остальным жить. Но ведь до пенсии мы тоже работали, приносили пользу государству. Так почему к нам сейчас отношение, как к отработанному материалу? Обидно очень.