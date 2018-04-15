Названы лучшие фильмы оскароносного режиссера Милоша Формана 15.04.2018, 17:18

Известный режиссер подарил мировому кинематографу огромное наследие.

14 апреля 2018 года в возрасте 86 лет скончался известный чешский режиссер и сценарист Милош Форман, пишет nv.ua.

Выдающийся кинематографист Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии. Милош Форман получал образование в Подебрадах в интернате в Подебрадском замке вместе с будущим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом и братьями Машин. В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, Форман эмигрировал в США.

Режиссер подарил мировому кинематографу огромное наследие. Наибольшую популярность режиссеру принесла картина «Пролетая над гнездом кукушки», снятая по одноименному роману Кена Киз. Эта притча о конфликте личности и репрессивного общества получила пять главных наград Американской киноакадемии: за лучший фильм, сценарий, режиссуру и игру двух актеров.

Однако в фильмографии Формана есть и другие шедевральные работы. Сожалея о большой утрате мирового кинематографа, вспоминаем шесть сильных и берущих за душу фильмов Милоша Формана.

«Пролетая над гнездом кукушки»

(драма, 1975)

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» стал второй кинолентой в истории, завоевавшей Оскар в пяти главных категориях. До этого это удавалось только фильму Это случилось однажды ночью. Кроме того, фильм завоевал статуэтки в таких же пяти номинациях на «Золотой глобус» – впервые в истории мирового кино.

В центре сюжета этой притчи – истории людей, оказавшихся в стенах психиатрической клиники.

«Амадей»

(биография, 1984)

Фильм рассказывает историю жизни и творчества композитора Вольфганга Амадея Моцарта от лица его главного недоброжелателя Антонио Сальери. Картина была награждена 8 премиями Оскар, 4 статуэтками BAFTA и 4 премиями Золотой Глобус.

«Бал пожарных»

(драма, комедия, 1967)

Картина «Бал пожарных» – это ирония на систему жизни, которую Милош Форман не признавал. Именно после выхода этого фильма режиссер эмигрировал в США.

По сюжету фильма пожарная команда в небольшом провинциальном городке на территории социалистической Чехословакии устраивает бал. Праздник посвящен 86-летнему руководителю пожарной команды. Товарищи хотят подарить ему красивый бронзовый топорик. Также на торжестве планируется провести конкурс красоты и розыгрыш лотереи.

Однако все идет не так, как можно было представить: призы разворовываются, девушки не хотят участвовать в конкурсе красоты. К тому же, в городе происходит пожар, а пожарные и не думают спасать жертву, ведь они заняты чрезвычайно важным делом – своим балом.

«Вальмон»

(мелодрама, 1989)

Картина «Вальмон» – это экранизация романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». Действие происходит во Франция в ХVII веке, когда любимым развлечением аристократии были интриги.

«Человек на Луне»

(биография, драма, 1999)

В биографическом фильме «Человек на луне» непривычную для зрителей драматическую роль исполняет Джим Керри. Он играет необычного комика Энди Кауфмана,?B>, который превратил свою жизнь в непрерывный розыгрыш. В детстве Энди любил придумывать шоу и выступать для плюшевых игрушек, а когда он вырос, то стал смешить людей абсолютно некомичными номерами. В своем жанре Кауфман был не таким, как все. Со временем зрители перестали отличать, когда Энди шутит, а когда - говорит серьезно.