Асад попал в базу «Миротворца» 15.04.2018, 17:28

Башар Асад

Фото: AFP

Дети правителя Сирии отдыхали в «Артеке» в аннексированном Крыму.

Правитель Сирии Башар Асад попал в базу украинского волонтерского сайта "Миротворец". Его страница находится в разделе "Чистилище", сообщает gordonua.com.

"Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 Уголовного кодекса Украины). Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – говорится в сообщении.

Сегодня депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил, что в 2017 году дети Асада отдыхали в "Артеке" в аннексированном Крыму. По его словам, об этом сирийский правитель рассказал во время встречи с российской делегацией.

Асад женат на Асме аль-Асад, которая родилась в Великобритании и жила там до 2000 года. У них трое детей: сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.