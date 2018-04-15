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Сельчане под Оршей показали, куда идет «дорожный налог»

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  • 15.04.2018, 17:42

Жители деревень Витебской области возмущены состоянием дорог.

Неудивительно, что после зимы многие белорусские дороги в плохом состоянии, пишет сайт orsha.eu. Особенно большие проблемы в сельской местности, где зачастую дороги грунтовые и в мокрый сезон расползаются. В очередной раз с такой проблемой столкнулись и жители Ставров. С просьбой о помощи жители деревни под Оршей обратились в исполком с коллективным письмом.

Жители Ставров несколько лет вели переписку по проблеме подъездной дороги в деревню. В результате дорогу сделали - тогда старейшиной деревни ещё был Игорь Гришанов, но ее весеннее состояние каждый год вызывает недовольство сельчан.


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