«Путешествие – это всегда перезагрузка!» 15.04.2018, 18:01

В Беларуси есть много мест, которые нужно обязательно посетить.

Своими впечатлениями о путешествиях по Беларуси с tio.by делится искушенный путешественник, главный редактор журнала «Большой» Дмитрий Новицкий.

– Дмитрий, что для вас означают путешествия?

– Это всегда обновление, катарсис, перезагрузка. И в 16, и в 37 лет жизнь складывается из привычных схем – работа, дом, опять работа... Любое путешествие помогает перезагрузиться. Ты чувствуешь некую эйфорию. Голова освобождается, появляется много новых, интересных мыслей и ощущений.

– Что лично вас влечет в путешествие?

– Некий внутренний посыл. Однажды я целую неделю ехал на велосипеде в Литву. Там проходил популярный музыкальный фестиваль Be2gether, я решил, что хочу туда попасть, и недели мне точно хватит, чтобы добраться. К слову, на этот фестиваль люди доезжали на велосипедах за один день: с утра выезжали из Минска и к вечеру уже были на фестивале. Я ехал неделю! Не спеша, по незамысловатой траектории – через Сморгонь, через леса, останавливался, общался с людьми, которые встречались по дороге. Просто наслаждался. Так вот потихоньку, за недельку, я и приехал в Литву. Я был один с палаткой. Очень хорошее путешествие получилось.

– Чем вас привлекает Беларусь? Ведь многие наоборот предпочитают заграницу отечественному отдыху.

– Будем говорить откровенно, все эти истории о том, что иностранцы едут в Беларусь, чтобы увидеть нетронутую природу, – это обман! Потому что и природа у нас тронута, и болота осушены, и леса, как правило, молодые и свежепосаженные, а инфраструктуры мало. И эта фраза: «О Боже, нам посчастливилось увидеть лося или оленя!» – тоже обман. Потому что эти олени спокойно бегают, к примеру, по всей Скандинавии, в этом нет никакой экзотики.

Иностранцев не удивить нашей природой, и, если говорить о каких-то наших «краявідах», то в той же Финляндии, да и во многих других странах, они, как минимум, не хуже. Но при этом сам я очень часто езжу по Беларуси. Я знаю в нашей стране достаточно большое количество интересных мест, и мне просто нравится сам процесс. Для того чтобы поехать в Чехию, нужно иметь много времени. Чтобы путешествовать по Беларуси, достаточно одного выходного. Недавно у меня был график работы с одним выходным днем, и весь осенне-зимний сезон я садился в машину и изучал Налибокскую пущу. Я изучил ее досконально, познакомился с огромным количеством интересных людей. Теперь я езжу по Налибокской пуще без карты, и в любой момент точно знаю, на какой тропке-дорожке нахожусь. То же самое касается, например, Борисовского района. Там интересные места, дремучие леса. Сейчас этот район меня очень интересует.

– Главное отличие отдыха в Беларуси от отдыха за границей?

– Плохой сервис (смеется). Я часто езжу за рубеж. В Беларуси с сервисом есть большие проблемы. Капитализм у нас как-то еще не развит что ли… Почти в любой другой стране мира люди разговаривают с тобой предельно вежливо, стараются помочь, угодить, предугадать желания. А у нас снимешь агроусадьбу, и при этом получишь дискомфорт, потому что каждые полчаса к тебе прибегает хозяйка и причитает, что вот, мол, «вы печь мою поцарапали!». Это при том, что ее постояльцы – не компания из 15-ти человек с алкоголем, а просто журналист и фотограф. Так же можно нарваться на плохой сервис в каком-нибудь заказнике или гостинице. Нет ценности человеческого общения, нет ценности общения между клиентом и тем, кто предоставляет какую-либо сервисную услугу.

– Когда говорят о путешествиях по Беларуси, то, в основном, имеют в виду Мир, Несвиж и Беловежскую пущу. Какие места, с точки зрения Дмитрия Новицкого, нужно обязательно посетить в Беларуси?

– Таких мест много! Если проецировать на личную ситуацию, то вопрос мог бы звучать так: а что я хотел бы показать в Беларуси своему сыну? Я хотел бы показать, например, Браславские озера. Очень люблю этот регион.

Белорусы, вообще, мало путешествуют по своей стране, и это очень печально. Потому что, когда приезжаешь, например, в Швецию в летний сезон, вся она заполнена кемперами. Вот это да! Такое ощущение, что вся Швеция снялась с места и едет с этими прицепами смотреть родную страну. То же самое должно быть и у нас. Трудно сказать, где нужно побывать обязательно. Вкусы у людей разные. Кому-то интересны места Второй мировой войны – значит, нужно ехать в Брестскую крепость. Кто-то любит исследовать флору и фауну, в таком случае, наверное, стоит съездить на Ольманские болота и погулять по Столину. Там весьма богатый животный и растительный мир, и интересны вот эти ощущения, когда ходишь по болотам. А кому-то нужны памятники архитектуры, значит, нужно объездить все замки и постараться понять, как жили наши предки-аристократы. У каждого свои запросы. Поэтому у меня нет четких точек, есть только один совет – прислушивайтесь к себе и своим ощущениям!

В целом, настоящих достопримечательностей (европейского масштаба!) в Беларуси мало. Нужно учитывать, что страна была практически полностью разрушена во время Второй мировой войны. Естественно, в любой европейской стране достопримечательностей гораздо больше – там практически каждый городок – как произведение искусства.

– Наверное, многое можно было бы отреставрировать и воссоздать?

– Можно. Но, к сожалению, пока это не сделано! Дрезден, например, был полностью разрушен во время Второй мировой, но его полностью восстановили. То есть, у них не было даже мысли застроить город типовыми панельками, как это было у нас в советский период. У нас ведь в Беларуси есть еще и проблема советской усредненности и уравниловки. Заметьте, как слабо наши регионы отличаются друг от друга. А в той же Испании либо Франции – каждый регион как отдельное государство со своей культурой, традициями, обычаями, они гордятся своими сырами, винами, каждый регион стремится отличаться. У нас регионы разнятся природой, но, к сожалению, мало отличаются культурным разнообразием.

– Дмитрий, какой сезон предпочтительнее для путешествий по Беларуси?

– Любой! Каждый сезон хорош по-своему! Буквально в воскресенье мы делали небольшую вылазку на автомобилях. Потом пошли в лес, гуляли, смотрели. Текли ручьи, было просто умопомрачительно красиво. Но мы были в резиновых сапогах. По поводу сезонности в Беларуси я бы сказал, что решающее значение имеет одежда. Принято считать, что зимой у нас как-то не очень, осенью также плохо и т.д. Да все у нас нормально! У нас приблизительно такая же погода, как в скандинавских странах. Просто там люди одеваются по сезону, с умом подходят к организации отдыха, после прогулки обязательно идут в баню. Недавно в Финляндии один человек задал мне вопрос: «Дмитрий, а как часто белорусы ходят в сауну?». Я отвечаю: «Ну, знаете, наверное, раз в 10 дней – в зимний период». А он говорит: «Так редко?! А мы, бывает, по два раза в день!» Вот! Это же очевидно: когда такая погода, значит, надо, ходить в баню, греться, лучше одеваться… Подытоживая – вопрос комфорта в путешествиях – это лишь вопрос одежды. Если ты плохо одет, никакого удовольствия не получишь. А если оделся правильно, то и в ноябре можешь подарить себе шикарное путешествие по Беларуси!

– Ваше самое запоминающееся путешествие по стране?

– Наверное, то самое путешествие на велосипеде в Литву, когда я был совсем один, и это была крутая история. Максимум свободы, никто меня не беспокоил, не было интернета, я просто крутил педали и наслаждался жизнью.

Самое главное в путешествии – быть открытым. Люди скачивают множество приложений, намечают тысячи точек, куда нужно забежать, сходить, посетить, сфотографироваться. Чушь все это! Главное – не торопиться и наслаждаться, впитывать информацию и смотреть на мир широко открытыми глазами!