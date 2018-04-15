Трамп: Сирийская операция выполнена безупречно 15.04.2018, 18:14

Дональд Трамп

Точность, с которой была выполнена военная операция, впечатляет.

Президент США Дональд Трамп считает, что операция по уничтожению мощностей по производству химического оружия в Сирии выполнена безупречно.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сирийская операция была выполнена настолько совершенно и с такой точностью, что единственной возможностью для медиа с фейковыми новостями пренебречь ею, было использование термина «Миссия выполнена», - написал Дональд Трамп.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Напомним, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.