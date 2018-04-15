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Трамп: Сирийская операция выполнена безупречно

  • 15.04.2018, 18:14
Дональд Трамп

Точность, с которой была выполнена военная операция, впечатляет.

Президент США Дональд Трамп считает, что операция по уничтожению мощностей по производству химического оружия в Сирии выполнена безупречно.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сирийская операция была выполнена настолько совершенно и с такой точностью, что единственной возможностью для медиа с фейковыми новостями пренебречь ею, было использование термина «Миссия выполнена», - написал Дональд Трамп.

Напомним, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.


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