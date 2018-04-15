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На 98-м году жизни не стало известного белорусского тренера Михаила Цейтина

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  • 15.04.2018, 18:27
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Михаил Цейтин

До последнего дня заслуженный тренер Беларуси преподавал на кафедре гимнастики БГУФК.

На 98-м году жизни умер известный советский и белорусский тренер Михаил Цейтин, передает БелТА.

Михаил Цейтин являлся мастером спорта по акробатике, заслуженным тренером СССР и Беларуси, судьей международной категории. Воевал во время финской кампании. Ветеран Великой Отечественной войны.

С 1947 года Михаил Ильич преподавал в Институте физкультуры (ныне — Белорусский государственный университет физической культуры). В 1970-м стал доцентом. Автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов. Работал с футболистами минского "Динамо", в том числе в их "золотой" сезон 1982 года. Выступал в качестве режиссера многих спортивно-театрализованных праздников в Минске, Москве, Казани и Улан-Баторе (Монголия).

До последнего дня Цейтин преподавал на кафедре гимнастики БГУФК.


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