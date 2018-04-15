Польша занимает второе место в Европе по инвестиционной привлекательности 1 15.04.2018, 18:39

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В 2107 году инвестиции в Польше составили более 12 миллиардов евро.

В 2107 году стоимость иностранных инвестиций в Польше составила более, чем 12 миллиардов евро. Об этом сообщил глава Польского фонда развития Павел Борыс. Он также добавил, что это один из лучших результатов в Европе, передает «Радио Польша».

Глава Польского фонда развития принял участие в презентации «Конъюнктурная анкета 2018. Польша в оценке иностранных инвесторов», которую подготовила Польско-немецкая торгово-промышленная палата. Польша заняла второе место после Чехии по привлекательности для инвестирования среди европейских стран.

Что касается источников, то поток непосредственных инвестиций очень разный, - подчеркнул Павел Борыс. Он обратил внимание, что, с одной стороны, у инвесторов есть большой интерес к польскому рынку, особенно у инвесторов из Азии, для которых Польша может стать базой для продвижения далее в страны Европейского союза. С другой стороны, в Польше наблюдается рост капиталовложений из ЕС. Появились также инвестиции, которые являются следствием брексита.