В ООН зарегистрировали обращение многодетной могилевчанки 2 15.04.2018, 19:06

1,422

Елена Крень

Фото: Александр Бураков, Deutsche Welle

Участника акций протеста против декрета о «тунеядцах» обжаловала решение белорусских судов.

Елена Крень, которая получила штраф за участие в «Марше нетунеядцев», обжалует решение белорусских судов на международном уровне. Об этом сообщает «Могилевская Весна».

Алену Крень, которая воспитывает четверых детей, осудили 16 марта 2017 года на штраф в 10 базовых величин за активное участие в «Марше нетунеядцев». Женщина не согласилась с этим решением и обжаловала его, однако кассационный суд оставил штраф в силе.

По мнению Крень, она ничего противоправного не совершала, поскольку не нарушила своими действиями общественный порядок, права и свободы других лиц.

— Судьи и милиционеры грубо нарушили мои права, которые гарантируются Конституцией – на свободу митингов, на свободу выражения мнения, а также право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, — заявляла Алена Крень во время суда.

Женщина сослалась на международные правовые документы, включая международный Пакт о гражданских и политических правах, который ратифицирован Беларусью.

— Судья суда Ленинского района Костюк и сотрудники МВД незаконно проигнорировали приоритет общепризнанных принципов международного права, установленный специальным Законом «О международных договорах Республики Беларусь».

Совместно с правозащитником Борисом Бухелем Алена подготовила жалобу и направила её в конце прошлого декабря в Комитет по правам человека ООН.

14 апреля пришло ответное сообщение из КПЧ – жалобу Крень приняли и зарегистрировали под номером 3173/18. Её перенаправили белорусским властям, чтобы те высказали свою позицию.

Борис Бухель не сомневается в конечном успехе, поскольку жалобы белорусов на нарушение свободы мирных собраний практически всегда признаются обоснованными и удовлетворяются КПЧ.