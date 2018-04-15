Андрей Макаревич о путинских депутатах: Скопище холуев 8 15.04.2018, 19:15

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АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

Депутаты Госдумы РФ предложили принять закон о производстве американских товаров без разрешения правообладателей.

Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал депутатов Госдумы РФ, которые предложили принять закон о производстве американских товаров без разрешения правообладателей.

Как сообщает apostrophe.ua, запись с критикой депутатов опубликована в Facebook музыканта.

"Я всё время думал: это скопище холуёв-интеллектуалов хоть раз - ну просто из разнообразия - предложат закон, который начинается со слова "разрешить"? Или только "запретить", "ограничить", "заблокировать? И вот наконец - какой-то умник предложил "разрешить производить американские товары без разрешения правообладателя". Ну слава Богу! Неужели не примут?"

Стоит отметить, что высказывание музыканта активно обсуждается пользователями сети.

"Для того, чтобы запретить, думать не надо. Чтобы разрешать, надо работать и обладать знаниями. Там, у них, этого и в помине нет", "Представляю себе как ТВ показывает, с конвейера ВАЗа сходит нелицензированный Кадиллак!", "Зря Вы так. Валежник разрешили собирать", "Любимая национальная забава ВРАТЬ и ВОРОВАТЬ", - пишут они.