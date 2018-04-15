«10 лет дороги нет» 1 15.04.2018, 19:24

1,035

иллюстрационное фото

Жители Червенского района устали от переписки с властями.

Приход весны жителей улицы Полевая деревни Кулики явно не обрадовал — по дороге ни проехать, ни пройти, кругом ямы и грязь по колено, пишет сайт mlyn.by.

— Сколько здесь живу (более 12 лет. — Прим.) — дорога просто в ужасном состоянии, особенно весной и осенью. Улица на самом деле небольшая — примерно 300 метров. Живут здесь и многодетные семьи, и пожилые люди. Не раз мы обращались в Смиловичский сельсовет с этой проблемой, но нам говорили, что без проекта отремонтировать дорогу невозможно, — рассказывает местный житель Валерий Каберов. — В 2011 году наконец-то был разработан проект. Дорогу обещали сделать в 2012 году. Потом, как выяснилось, проект обустройства нашей дороги был утерян. Получается, за окном 2018-й, а наша проблема так и не разрешилась.

В деревне всего восемь улиц, на трех из которых дороги заасфальтированы. Самая запущенная, по мнению сельчан, — Полевая.

— Мы не говорим про асфальт, хотя бы гравием ее засыпать, чтобы можно было добраться до своего дома, а так приходится машину оставлять в начале улицы и каким-то образом пробираться по лужам и грязи к своей калитке, — сетует местный житель. — Нашей переписке с властями почти 10 лет. Но мы все это время и сами не сидели сложа руки. Несколько лет назад за собственные средства отсыпали дорогу песчано-гравийной смесью и залатали самые большие ямы. А с началом уборочной на тракторах повадились возить по нашей улице солому с поля. Доходило до того, что мы с соседом перекрывали улицу легковыми машинами, чтобы трактора пошли в объезд. Но дорогу все равно разбили, и наши деньги ушли впустую.

Последнее письмо с просьбой привести в порядок дорогу жители деревни Кулики отправили на имя нового председателя Смиловичского сельского исполнительного комитета.

— Раньше ждали ответов на наши письма месяц, а то и больше. Теперь реакция председателя была оперативной — на следующий же день он приехал к нам лично, — говорит Валерий. — Надеемся, что спустя десять лет просьб и обращений на нашей улице все же сделают хорошую дорогу.