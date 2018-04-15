Упавший во время интервью в бассейн телеведущий стал звездой Сети 1 15.04.2018, 19:45

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Майкл Бушелл брал интервью у команды пловцов.

Майк Бушелл, ведущий телепрограммы «BBC Breakfast», не очень удачно взял интервью у команды пловцов, пишет сайт 120.su.

Казус произошёл в городе Голд-Кост (Австралия). Майк, подойдя к спортсменам, сидевшим на краю бассейна, заранее предупредил, что ему следует быть осторожным с водой, чтобы не намочить микрофон.

Однако, позже ведущий встал в бассейн и собирался сделать несколько шагов, чтобы подойти поближе к собеседникам. Вот этого делать как раз и не стоило, так как на дне была ступенька. Майк её не заметил, в результате чего не только намочил микрофон, но и искупался сам.