Гомельское предприятие «заработало» $11,5 миллионов убытка 5 15.04.2018, 20:23

Фото: RFE/RL

«Гомельдрев» опубликовал результаты деятельности за 2017 год.

По итогам 2017 года ОАО «Гомельдрев» получил более 23 млн. рублей чистого убытка.

Как пишет сайт «Деловой Гомель», такая информация содержится в годовом отчете деревообрабатывающего предприятия. Размер чистого убытка составляет почти 30% выручки организации. Убытки связаны с инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия.

Долгосрочные обязательства предприятия по состоянию до 31 декабря 2017 года достигли 508,9 млн. рублей. Это в 11 раз больше, чем собственный капитал организации.

ОАО «Гомельдрев» в отведенные сроки не смогло обеспечить реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода по производству плиты МДФ/ХДФ мощностью 150 тыс. куб. м/год в г. Речица», за что в 2012 году попало под действие Декрета № 9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности».