«Манчестер Сити» в пятый раз стал чемпионом Англии 15.04.2018, 20:31

Фото: IMAGO

Футболисты «Манчестер Сити» в гостях обыграли «Тоттенхэм».

В матче 34-го тура АПЛ «Ман Сити» в гостях обыграл «Тоттенхэм» (3:1), а «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Бромвичу» (0:1), сообщает by.tribuna.com.

У команд осталось по пять матчей (один тур ранее был пропущен), в розыгрыше 15 очков, а отрыв команды Пепа Гвардиолы над командой Жозе Моуринью составляет 16 очков.

«Манчестер Сити» в пятый раз в истории выиграл высший дивизион чемпионата Англии (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18).