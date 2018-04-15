Как на Полесье чтят память предков 15.04.2018, 20:44

В Малоритским районе есть исключительная традиция Радуницы.

Здесь этот день называется Мамин Четверг. Как передает «Белсат», об увековечение памяти предков поколениями заботится 81-летняя Степанида Степанюк. Каждый год накануне дня поминовения вместе с несколькими поколениями своего рода она готовится отметить Радуницу согласно давним обычаям.

Церковь Рождества Святой Богородицы в Доропеевичах содержит уникальный своей локальной специфичностью иконостас неизвестных Малоритских мастеров 17-го века, который коммунистические власти в 1970-е годы 20-го века выбрасывали через окно во время попытки уничтожить церковь.

Благочестивые жители Доропеевичей смогли сохранить свою церковь во время попытки уничтожить ее коммунистическими властями: сельчане прекратили работу в колхозах, перестали доить коров и сдавать молоко на 3 дня. Когда власти повесили свой замок на церковь, сельчане повесили на дверь свой замок и старожили возле церкви. В результате власти уступили, и церковь сохранилась.

В деревне Доропеевичи сохранились свои старожилы-берегини традиций, которые пережили расстрелы жителей и поджоги домов немцами и еще много жизненных испытаний. Женщине в красном пальто в этом году исполнилось 96, но она все равно приходит на праздник с палочкой в церковь, а потом на кладбище к своим предкам.

Жители Доропеевичей не жалеют хлебобулочных продуктов и сладостей и обязательно приносят что-то в церковь на Мамский Четверг для освящения в дар умершим родственникам к местному батюшке.

Кладбище в деревне Доропеевичи действительно древнее: оно расположено по древней традиции на возвышенности возле воды в окружении старых дубов. Здесь еще можно увидеть старые деревянные кресты.

Местный батюшка не забывает освятить каждую могилку на Мамский Четверг, особенно детские. Когда-то на Мамский Четверг освящали кладбище тех, чьи потомки умерли в детском возрасте, но потом этот день постепенно превратился в общее чествование памяти умерших в Доропеевичах.

Старожилы деревни Доропеевичи пришли на кладбище помянуть умерших родственников.

Бабушки-родственницы из деревни Доропеевичи радуются встрече на празднике поминовения усопших.

Жительница деревни Доропеевичи оплакивает родственника у могилы.

Внуки и правнуки бабы Степы целуют памятник деду Ивану на празднике поминовения усопших в Мамин Четверг в Доропеевичах.

Родственники переодеваются в традиционные малоритские костюмы, чтобы встретить праздник поминовения предков вместе у бабы Степы в деревне Доропеевичи.

Правнучка мастерицы Степаниды Степанюк играет с челноком на фоне самотканых покрывал, наволочек и ковра.

Детки играют в катание пасхальных яиц, чтобы подбить одно яйцо вторым в доме мастерицы Степаниды Степанюк.

После посещения кладбища род Степаниды Степанюк собирается на праздничном застолье в бабиной хате, чтобы помянуть предков.

Баба Степа играет в битки пасхальными яйцами с детками в своем доме в деревне Доропеевичи.

На праздник поминовения предков те люди, которые хотят подлечить свои больные места, приходят к каменному кресту-идолу, вытесанному из каменной бабы, стоящей в поле за деревней Доропеевичи с незапамятных времен.

Перед тем как приложить к кресту-идолу свое больное место для исцеления, жители деревни Доропеевичи или приезжие оставляют на кресте жертвы в виде рушника, платка, или чаще всего ленточек.

Баба Степа «лечит» больные места методом приложения к древнему кресту-идолу, который стоит в поле возле деревни Доропеевичи.

Правнучка бобы Степы обнимает крест-идол, чтобы быть здоровой.