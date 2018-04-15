Как на Полесье чтят память предков
- 15.04.2018, 20:44
В Малоритским районе есть исключительная традиция Радуницы.
Здесь этот день называется Мамин Четверг. Как передает «Белсат», об увековечение памяти предков поколениями заботится 81-летняя Степанида Степанюк. Каждый год накануне дня поминовения вместе с несколькими поколениями своего рода она готовится отметить Радуницу согласно давним обычаям.
Церковь Рождества Святой Богородицы в Доропеевичах содержит уникальный своей локальной специфичностью иконостас неизвестных Малоритских мастеров 17-го века, который коммунистические власти в 1970-е годы 20-го века выбрасывали через окно во время попытки уничтожить церковь.
Благочестивые жители Доропеевичей смогли сохранить свою церковь во время попытки уничтожить ее коммунистическими властями: сельчане прекратили работу в колхозах, перестали доить коров и сдавать молоко на 3 дня. Когда власти повесили свой замок на церковь, сельчане повесили на дверь свой замок и старожили возле церкви. В результате власти уступили, и церковь сохранилась.
В деревне Доропеевичи сохранились свои старожилы-берегини традиций, которые пережили расстрелы жителей и поджоги домов немцами и еще много жизненных испытаний. Женщине в красном пальто в этом году исполнилось 96, но она все равно приходит на праздник с палочкой в церковь, а потом на кладбище к своим предкам.
Жители Доропеевичей не жалеют хлебобулочных продуктов и сладостей и обязательно приносят что-то в церковь на Мамский Четверг для освящения в дар умершим родственникам к местному батюшке.
Кладбище в деревне Доропеевичи действительно древнее: оно расположено по древней традиции на возвышенности возле воды в окружении старых дубов. Здесь еще можно увидеть старые деревянные кресты.
Местный батюшка не забывает освятить каждую могилку на Мамский Четверг, особенно детские. Когда-то на Мамский Четверг освящали кладбище тех, чьи потомки умерли в детском возрасте, но потом этот день постепенно превратился в общее чествование памяти умерших в Доропеевичах.
Старожилы деревни Доропеевичи пришли на кладбище помянуть умерших родственников.
Бабушки-родственницы из деревни Доропеевичи радуются встрече на празднике поминовения усопших.
Жительница деревни Доропеевичи оплакивает родственника у могилы.
Внуки и правнуки бабы Степы целуют памятник деду Ивану на празднике поминовения усопших в Мамин Четверг в Доропеевичах.
Родственники переодеваются в традиционные малоритские костюмы, чтобы встретить праздник поминовения предков вместе у бабы Степы в деревне Доропеевичи.
Правнучка мастерицы Степаниды Степанюк играет с челноком на фоне самотканых покрывал, наволочек и ковра.
Детки играют в катание пасхальных яиц, чтобы подбить одно яйцо вторым в доме мастерицы Степаниды Степанюк.
После посещения кладбища род Степаниды Степанюк собирается на праздничном застолье в бабиной хате, чтобы помянуть предков.
Баба Степа играет в битки пасхальными яйцами с детками в своем доме в деревне Доропеевичи.
На праздник поминовения предков те люди, которые хотят подлечить свои больные места, приходят к каменному кресту-идолу, вытесанному из каменной бабы, стоящей в поле за деревней Доропеевичи с незапамятных времен.
Перед тем как приложить к кресту-идолу свое больное место для исцеления, жители деревни Доропеевичи или приезжие оставляют на кресте жертвы в виде рушника, платка, или чаще всего ленточек.
Баба Степа «лечит» больные места методом приложения к древнему кресту-идолу, который стоит в поле возле деревни Доропеевичи.
Правнучка бобы Степы обнимает крест-идол, чтобы быть здоровой.