Сотни людей в Лондоне требуют второго референдума по «брекситу» 15.04.2018, 21:10

Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года.

Известные британские актеры, бизнесмены и политики, включая действующих депутатов парламента, начали кампанию за проведение "народного референдума" по поводу выхода Британии из Евросоюза по итогам переговоров Лондона с Брюсселем, передает русская служба BBC.

Первая акция кампании прошла в воскресенье, 15 апреля, в лондонском районе Камден в северной части города. На нее пришли примерно 1200 человек.

Движение "Народное голосование" (People's Vote) намерено объединить группы, настроенные против "брексита".

Актер Патрик Стюарт, поддерживающий кампанию, сказал, что если народ проголосует против [достигнутого с Брюсселем] соглашения по выходу, Британия "просто останется" в ЕС.

И консерваторы, и лейбористы ранее исключали возможность второго референдума.

В июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, 48,1% - против.

Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения к октябрю, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.

Сэр Патрик сказал в эфире шоу Эндрю Марра на Би-би-си, что условия "брексита" оказались "совсем не похожи" на то, как их представляли [сторонники "брексита"] в преддверии референдума.

Кампания "Народное голосование" настаивает, что последнее слово по "брекситу" должно быть за населением, а не членами парламента.

По словам Патрика Стюарта, его желание остаться в ЕС было продиктовано "историей и эмоциями".

"Я дитя войны и рос, когда дела в мире обстояли не слишком хорошо. И день, когда мы присоединились [к Евросоюзу], был одним из самых волнующих в моей взрослой жизни", - сказал 77-летний актер.

Также участвовавший в шоу Эндрю Марра британский министр иностранных дел Борис Джонсон, возглавлявший кампанию за "брексит", ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось: "Они [британцы] с заметным перевесом проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Теперь мы пытаемся выполнить волю народа".

Джонсон ответил на замечания Патрика Стюарта, который сыграл роль капитана Жана-Люка Пикара в фильме "Звездный путь: Следующее поколение".

"Я думаю, мы получим отличный результат и не только сможем заключить гигантское соглашение о свободной торговле с нашими друзьями и партнерами по ту сторону пролива [Ла-Манш], но и сможем смело отправиться в места, которыми, вероятно, пренебрегали последние пять лет".