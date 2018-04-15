Ученые раскрыли секреты здорового сна 15.04.2018, 21:20

Эксперты лаборатории сна в Медицинской школе Альберта Эйнштейна в течение 15 лет проводили исследования.

Здоровый ночной сон человека – продукт многих составляющих. Эксперты лаборатории сна в Медицинской школе Альберта Эйнштейна в течение пятнадцати лет проводили исследования на добровольцах и свои рекомендации здорового и полноценного отдыха изложили в коллективной статье специализированного журнала, пишет сайт orthodox.od.ua.

Для того, чтобы потратить восемь часов ежедневного сна для максимального отдыха, необходимо придерживаться рациональной позы на кровати, спать не в душной и теплой комнате, а в холодной и проветриваемой.

Самая лучшая поза – на спине. Она помогает расслабить позвоночник и не налагает дополнительные нагрузки на внутренние органы. Самая худшая поза для отдыха – на животе и, на втором месте, - на боку.

Для того, чтобы нормально выспаться необходимы специальные подушки: под голову, под шею (в случае остеохондроза) и под ноги – для нормальной циркуляции крови. Человек проводит в состоянии сна одну треть жизни. Ученые полагают, что сон продлевает биологическое время человека, но может (при неправильной организации)и сокращать его.

Американские ученые доказали, что здоровый сон особенно важен для человека в первую четверть жизни. Далее сон можно дробить на дневной и ночной. Различные препараты для улучшения сна лучше использовать только в случае острой необходимости, когда все другие инструменты здорового ночного отдыха исчерпаны и только по назначению врача.