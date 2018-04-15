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Никки Хейли о переговорах США с Дамаском: Они этого недостойны

  • 15.04.2018, 21:46
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Никки Хейли

Постпред Америки при ООН исключила возможность прямых переговоров между Вашингтоном и режимом в Сирии.

Постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS исключила возможность прямых переговоров между Вашингтоном и Дамаском, пишет gordonua.com.

Она подчеркнула, что сирийские власти "недостойны переговоров с Соединенными Штатами". По мнению Хейли, нынешнее руководство Сирии жестоко обходится с жителями страны.

Постпред США добавила, что Вашингтон готов продолжать участвовать в женевских мирных переговорах, которые проходят под эгидой ООН, но не собирается вести диалог с правителем Сирии Башаром Асадом.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.

По словам Хейли, министр финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о новых санкциях против России за поддержку сирийского режима.


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