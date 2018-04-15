Случчане возмущены потяжелевшими на треть жировками 2 15.04.2018, 22:02

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Раньше жильцы общежитий платили только за коммуналку, а теперь платят еще и за проживание.

В общежитиях поменялись правила оплаты. Раньше жильцы платили только за коммуналку, а теперь платят ещё и за проживание. В среднем стоимость увеличилась на треть, пишет kurjer.info.

Что произошло

Минский облисполком в конце 2017 года принял решение, которое обязывает жильцов общежитий оплачивать не только коммунальные счета, но компенсировать затраты на пользование жилыми помещениями. Студенческих общежитий изменения не коснутся.

В Слуцке в 17 общежитиях живут сотни людей. Многие из них недовольны: они сделали в своих блоках ремонт и не понимают, за что именно с них собираются брать дополнительную плату.

Решение вступило в силу 18 января. Оно основано на указе Лукашенко № 72 от 25 февраля 2011 г. «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Респуб­лике Беларусь». В решении описаны формула расчёта и категории общежитий в зависимости от условий проживания. Ни о каких льготах в документе не говорится.

Общежитие Слуцкого сыродельного комбината по адресу Молодёжная, 7. Фото: Ольга Паздерина

В некоторых общежитиях Слуцка о доплате сообщили буквально на днях. 11 апреля председатель профкома Слуцкого сыродельного комбината вместе с бухгалтером и юристом провели собрание жильцов в общежитии на Молодёжной, 7 и рассказали, что жировки за март будут примерно на треть дороже. За один блок в общежитии дополнительно придётся платить по 42 рубля. Многих эта новость возмутила.

«Завод нам деньги в виде зарплаты, а мы эти деньги обратно заводу в виде аренды», — сказала одна из работниц предприятия.

Другая работница комбината рассказала, что на собрании никто толком не объяснил, откуда взялись расчёты и на что пойдут эти деньги.

Людмила Василевич, председатель профсоюзного комитета Слуцкого сыродельного комбината, которая проводила собрание, рассказала, что расчёт стоимости производится по специальной формуле. Деньги будут переводиться на расчётный счёт комбината. На что они пойдут, Людмила Василевич не знает.

А что в других общежитиях Слуцка

В общежитии «Миноблсельстроя» по улице Ленина, 207 (напротив Молодёжного центра) правила оплаты изменились в январе. Наталья Соловей, работница СПМК-98, которая вместе с семьёй из пяти человек занимает в этом общежитии блок, рассказала, что дополнительно к коммуналке с начала года она платит 57 рублей. В общей сумме выходит 160 рублей.

В общежитиях Слуцкого ЖКХ берут плату с жильцов за пользование жилыми помещениями уже два месяца.

Общежитие Слуцкого агросервиса по удресу улица Молодёжной, 3.Ольга Паздерина

В общежитии Слуцкого агросервиса на Молодёжной, 3 о повышении стоимости рассказали неделю назад на собрании жильцов.

Ольга Чернецкая, мама троих детей, смирилась с этой новостью.

«Люди же сдают жильё и просят по 200−300 рублей, ну, а государство меньше. Не нравится — иди на съёмное жильё. Только чтобы ещё добиться, чтобы многодетным льготы тут были, а их нет», — говорит Ольга.

Она добавила, что семьи делают ремонт в блоке за свой счёт. Если люди будут платить аренду, то им могли бы возмещать потраченные суммы. Сейчас Чернецкие платят по жировке 100 рублей, а доплачивать будут около 50.

Коридор общежития.Ольга Паздерина

Наталья Ралько из этого же общежития категорически против дополнительной платы. Её семья тоже самостоятельно сделала ремонт в блоке.

«А за что я должна платить? И окно поставила. Мне же не возвратят деньги. Мы с мужем платим 60 рублей. Будем платить 110 рублей. Никаких ремонтов во всём общежитии не было. 12% пойдёт „Слуцкому агросервису“, а остальное государству. Так нам объяснили», — говорит Наталья.

Общая кухня.Ольга Паздерина

Слуцкий мясокомбинат

В двух общежитиях Слуцкого мясокомбината на улице Молодёжной тоже недавно сказали про дополнительную плату за проживание, но собрания с жильцами ещё не провели.

Геннадий Бруй с женой и сыном живут в блоке общежития мясокомбината на Молодёжной, 5 уже три года.Ольга Паздерина

«Я сделал всё сам, своими руками. У меня есть все чеки. Поставил за свой счёт двери, окна. За что я ещё должен платить дополнительно?» — спрашивает Геннадий.

Геннадий ещё не знает, насколько повысят оплату. «Нам пока ещё не сказали сумму, но поставили перед фактом, что будут делать арендное жильё. Если работаете на комбинате — одна оплата, если увольняетесь — другая», — рассказывает Геннадий.

Фото: Ольга Паздерина

Фото: Ольга Паздерина

Как рассчитывают

Размер платы за пользование жилым помещением в общежитии рассчитывают по формуле:

П = БС х К1 х К2 х (К3 х … х Кn) х S

П — размер платы за пользование жилым помещением в общежитии, белорусских рублей;

К1 — коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения: города и посёлки городского типа — коэффициент равен 0,5; другие населённые пункты — коэффициент равен 0,2;

К2 — коэффициент, зависящий от категории общежития: общежитие первой категории — коэффициент равен 1; общежитие второй категории — коэффициент равен 0,9; общежитие третьей категории — коэффициент равен 0,8;

К3-n — коэффициент, зависящий от степени благо­устройства жилых помещений при отсутствии горячего, холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), центрального отопления, равен 0,9 за каждый отсутствующий вид инженерной системы;

S — общая площадь занимаемого жилого помещения, квадратных метров.