Папа Римский обратился к мировым лидерам по поводу Сирии 15.04.2018, 22:20

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Фото: AFP

Папа Франциск призвал международное сообщество к совместным действиям для привлечения справедливости.

Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию в Сирии и призвал мировых лидеров придерживаться мира, сообщает «Радио Ватикана».

"Я серьезно обеспокоен нынешней ситуацией в мире, где, несмотря на средства, доступные международному сообществу, трудно согласовать совместные действия в пользу мира в Сирии и в других регионах мира. В то время, как неустанно молюсь за мир и призываю всех людей доброй воли и в дальнейшем делать так же, снова обращаюсь ко всем политическим лидерам, чтобы победили справедливость и мир", – заявил Папа Франциск перед паломниками на площади святого Петра в Ватикане.

Это еще один призыв главы Папского Престола, чтобы привлечь международное сообщество, в частности ООН, к совместным действиям для привлечения справедливости и мира в мире, отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанных с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления.