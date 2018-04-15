Первое место в рейтинге богатейших украинцев снова занял Ахметов 15.04.2018, 22:40

Порошенко выпал из топ-10.

Самыми богатыми людьми в Украине являются владелец SCM Group Ринат Ахметов и совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом свидетельствует рейтинг журнала "Фокус" топ-100 богатейших украинцев за 2017 год, полная версия которого опубликована в печатном варианте издания. Об этом пишет gordonua.com.

Согласно данным "Фокуса", состояние Ахметова за год выросло с $2,2 млрд до $3,1 млрд, Коломойского – с $1,2 млрд до $1,6 млрд, Боголюбова – с $1,2 млрд до $1,5 млрд.

В топ-10 также входят:

- владелец инвестиционно-консалтинговой группы компаний EastOne Виктор Пинчук (состояние за год выросло с $1,1 млрд до $1,4 млрд);

- собственник железорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго (с $635 млн до $1 млрд);

- владелец компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк (с $738 млн до $900 млн);

- владелец агропромышленной группы компаний "Кернел Групп" Андрей Веревский (состояние уменьшилось с $871 млн до $785 млн);

- собственник промышленно-инвестиционной группы "Смарт-Холдинг" Вадим Новинский (выросло с $550 млн до $734 млн);

- владелец группы компаний DCH Group Александр Ярославский (упало с $734 млн до $645 млн);

- владелец Group DF Дмитрий Фирташ (выросло с $623 млн до $640 млн).

Президент Украины Петр Порошенко выпал из топ-10 богатейших украинцев. В рейтинге за 2016 год он занимал 10 место, а сейчас находится на 11-м. Состояние президента за год уменьшилось с $589 млн до $542 млн.

Издание отмечает, что каждый пятый украинский миллионер в прошлом году обеднел – состояние 18-ти из 100 богатейших украинцев уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016-м. При этом суммарное состояние всех участников рейтинга за прошлый год выросло почти на $2 млрд и составляет $27 млрд.