Джуканович победил на выборах президента Черногории 16.04.2018, 7:35

За сторонника вступления страны в ЕС проголосовали почти 54% избирателей.

В Черногории президентские выборы выиграл кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Об этом свидетельствуют данные сайта выборов.

После подсчета 98,8% бюллетеней Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил 53,9%.

Его главный конкурент, выступающий за тесные связи с Россией бизнесмен Младен Боянич набрал 33,4% голосов.

Всего в бюллетенях было семь фамилий кандидатов.

Поскольку победитель набрал более половины голосов уже в первом туре, второго, который планировался на 29 апреля, – не понадобится.

Голосование проходило с 9.00 до 22.00 по Минску. В выборах могли принять участие более 530 тыс. избирателей.