Журналистка Екатерина Андреева: Нас не остановить и не запугать 16.04.2018, 7:37

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Екатерина Андреева

Независимую журналистку снова вызывают в милицию.

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева получила повестку в милицию - против нее ведется административный процесс по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ) за «работу без аккредитации», сообщает belsat.eu.

Екатерину Андрееву вызывают в Советский РУВД на 18 апреля. Пока неизвестно, что стало основанием для административного преследования журналистки.

По ч. 2. ст. 22.9 Екатерине Андреевой грозит до 50 базовых величин штрафа (1225 рублей).

«Пока не знаю, пойду ли. Мои коллеги регулярно бывают в судах, мне тоже не надо привыкать. Ничего страшного в этом не вижу, полностью готова к последствиям в виде штрафа. Силовики зря надеются, что «Белсат» и меня в частности можно остановить или запугать таким преследованием. Ничего не изменится, пусть присылают свои бумажки и впредь», - прокомментировала ситуацию Екатерина Андреева.

В День Воли 25 марта, накануне акции протеста на площади Якуба Коласа, Екатерину Андрееву задержали люди в штатском. Около трех часов она провела в Советском РУВД.