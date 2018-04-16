В Германии требуются 440 тысяч специалистов из-за границы 16.04.2018, 7:40

1,231

Иностранные работники могут ускорить рост немецкой экономики.

Нехватка специалистов в Германии снижает рост ее экономики на один процент в год. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на исследование Института немецкой экономики (IW) (перевод – dw.com).

Всего, по данным экспертов, стране не хватает около 440 тысяч специалистов.

Если немецкие предприятия смогут найти столько сотрудников, то это даст экономике 30 млрд евро в год, то есть прирост в 0,9 процента, посчитали в IW.

В 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми).