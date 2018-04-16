Как санкции США «аукнутся» в Беларуси 16.04.2018, 7:54

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Настоящие проблемы начнутся после эмбарго на российскую нефть.

Под действием антироссийских санкций на уходящей неделе лихорадило и белорусский валютный рынок, пишет издание «Белорусы и рынок».

Рубли падали и поднимались

Уходящая неделя была напряженной для валютного рынка, который резко отреагировал на решение США расширить санкционный список российских граждан и предприятий. Перечень был дополнен 24 фамилиями и 14 компаниями.

В него попали президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, глава «Русала» Олег Дерипаска, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

Решение о санкциях было принято в пятницу, 6 апреля, а уже в понедельник, 9 апреля, капитализация российского рынка акций упала на 7 %, или более чем на 2,7 трлн рос. руб. К четвергу национальная валюта РФ обновила исторические максимумы — 79 рос. руб. за евро (+10,3 %) и 64 рос. руб. за доллар (+9,4 %). По оценкам экспертов агентства Bloomberg, российские миллиардеры потеряли 16 млрд долларов.

Доля российского рубля в белорусской корзине валют составляет 50 %, поэтому отечественная валюта не могла не отреагировать на падение соседней. С понедельника по среду наш рубль падал по отношению к доллару и евро. За три дня «американец» подорожал на 5,4 %, «европеец» — на 6,6 %, а российский рубль просел на 4,8 %.

Впрочем, уже в четверг ситуация начала меняться. На помощь российскому рублю пришла нефть, которая стала дорожать еще в конце прошлой недели, а к пятнице обновила максимум — 72,22 доллара за баррель смеси Brent.

Международное энергетическое агентство опубликовало апрельский отчет о состоянии рынка нефти, в котором констатировало сокращение ее добычи и мировых запасов. На этом фоне к субботе российскому рублю частично удалось отыграть свои позиции: он добрался до отметок 75,75 рос. руб. за евро и 61,43 рос. руб. за доллар.

После торгов, прошедших 12 апреля, российский рубль поднялся и на Белорусской

валютно-фондовой бирже — на 2,2 %. В пятницу тенденция восстановления рублей сохранилась. Российский прибавил 0,4 % и отыграл в общей сложности примерно половину за четыре дня падения. По отношению к белорусскому рублю доллар и евро подешевели соответственно на 0,56 и 0,72 %.

Статус-кво сохранится

Несмотря на позитивный тренд последних дней недели, вернуться на прежние позиции российскому рублю удастся не скоро, считает финансовый консультант «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова. Тем более неизвестно, как будет развиваться геополитическая ситуация дальше.

«Мы наблюдали снижение российского рубля до 3,2 бел. руб. за 100 рос. руб. (напомню, на пиках в январе он достигал 3,5 бел. руб. за 100 рос. руб.), и так дешево на нашем рынке он не стоил с лета 2017 года», — сказала эксперт. По ее мнению, в ближайшее время курс доллара должен стабилизироваться около 2,05—2,06 руб., а евро — 2,5 руб.

«Вероятность того, что доллар опустится ниже отметки в два рубля, невелика, — полагает Жанна Кулакова. — Если российский рубль продолжит тенденцию укрепления, то у нас его курс будет расти быстрее, чем курсы доллара и евро — снижаться, так как с начала недели белорусский рубль слишком укрепился к российскому. Если вдруг российский рубль снова переживет потрясения, доллар и евро укрепятся еще больше».

Если события будут разворачиваться в соответствии с негативным сценарием, наибольшие риски будут сопровождать белорусский экспорт, считает Жанна Кулакова. «Значительное укрепление нашего рубля по отношению к российскому может привести к падению отечественного экспорта в Россию, поскольку наши товары станут для россиян дороже. С другой стороны, возможен рост импорта, поскольку российские товары для нас подешевеют. Такое изменение баланса во внешней торговле чревато дефицитом валюты на внутреннем рынке, то есть повышенным спросом со стороны предприятий на валюту, а ведь он и так довольно высокий», — отметила собеседница «Белорусы и рынок»..

Реальная опасность связана с нефтью и газом

Не поддаваться панике и не преувеличивать значимость происходящего призывает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «Говорить о глобальном кризисе, об остановке экспорта в Россию, о неизбежной девальвации сейчас нельзя. Надо понимать, что это чисто внешнее явление. Движение курсов на валютном рынке — это реакция на то, что происходит на российском рынке под влиянием американских санкций. В данном случае остается только наблюдать за происходящим», — сказал эксперт.

Не стоит преувеличивать и значение самих санкций, полагает он. «Для российской экономики эти санкции не так страшны. Гораздо страшнее, например, ранее введенные секторальные санкции, которые запрещают западным компаниям сотрудничать с Россией в сегменте трудно извлекаемой нефти и предоставлять технологии. У секторальных санкций не было мгновенного эффекта, сразу они практически никак не сказались ни на фондовом рынке, ни на рубле, однако в долгосрочной перспективе они представляют для РФ гораздо большую опасность. Реальная опасность для России возникнет только тогда, когда под угрозой окажутся добыча и продажа нефти и газа», — убежден Вадим Иосуб.

Сейчас, когда нефть дорожает, российский бюджет будет хорошо пополняться, поэтому пока большой опасности нет.

Искать другие рынки

«Если не начнется завуалированная война в Сирии между Россией и США (что маловероятно), все будет более-менее нормально», — считает декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев.

Угроза для белорусского рубля не на российском рынке, а на отечественном, полагает собеседник «БР». «Пока особой опасности для рубля нет, потому что импорт не растет быстрее экспорта. По крайней мере, согласно статистике за первые месяцы этого года, экспорт прибавлял фантастическими темпами — более чем на 20 %, а импорт —умеренными. В такой ситуации на курсе скажется только одно: станем ли мы больше платить населению? Если станем платить больше, значит возникнут проблемы с курсом, если нет — не возникнут», — уверен эксперт.

Тем не менее от излишней зависимости от рынка РФ и российского рубля нужно избавляться, считает Михаил Ковалев. Необходимо приложить максимум усилий и найти другие рынки сбыта, помимо российского, отметил эксперт.

Кроме того, он считает возможным снизить долю российского рубля в корзине валют. «В этой ситуации я свел бы ее, наверное, до 25 %», — сказал Михаил Ковалев.