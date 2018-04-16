Лукашенко заговаривается 16.04.2018, 7:59

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Диктатор боится, что в какой-то момент все поймут, что он стране просто не нужен.

Встречаясь на минувшей неделе с представителями госСМИ, Лукашенко обронил довольно интересную фразу, пишет «Салiдарнасць».

Рассуждая о возможностях системных изменений в стране и ставке на частную собственность, Лукашенко стал оправдываться:

– Мне говорят: то, то, то – изменить. Вопрос не во мне. Если вы этого хотите, я приму решение за день. Вы этого хотите? Ладно, хотите. А вы к этому готовы? Вы это можете осуществить? Вы это выдержите или нет? Вопрос…

Вот так диктатор вышел на новый уровень в оправдании того, что, несмотря на кризисные явления в экономике, власти который год ничего не делают, чтобы изменить ситуацию.

Раньше аргумент заключался в «нежелании белорусов что-то менять». Но спустя четверть века после распада СССР это оправдание все больше выглядит далеким от реальности. В стране выросло новое поколение, которое ментально готово к реформам и реальной рыночной экономике, и не понимает, почему страна вместо развития выбирает стагнацию.

Но правитель продолжает гнуть свою линию, уже допуская, что настроения в обществе изменились. Как видим, теперь он примеряет на себя роль «опытного руководителя», который уберегает граждан от ошибочного шага.

Боится, что в случае реформ страну ждет разруха? Или боится, что в этом случае его роль в государстве заметно снизится? Не исключено, что после преобразований в экономике в какой-то момент в стране поймут, что такой руководитель просто не нужен.

Вероятно, поэтому диктатор ежегодно приводит свои оправдания, а вместо необходимых и перезревших решений, предпочитает заниматься мелкими задачами вроде обсуждения с Путиным статуса белорусских хоккеистов в КХЛ.