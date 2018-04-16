Акции «Русала» упали до исторического минимума 16.04.2018, 8:18

Акции компании Олега Дерипаски подешевели более чем на 16 процентов на Гонконгской бирже.

Акции российской алюминиевой компании «Русал» снизились до исторического минимума. К утру понедельника, 16 апреля, бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели более чем на 16 процентов до 1,62 гонконгского доллара, сообщает РБК.

Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году: тогда акции компании стоили 10,8 гонконгского доллара за штуку, уточняет РБК.

Ранее основной владелец «Русала» Олег Дерипаска подпал под санкции США, после чего акции компании потеряли почти половину своей стоимости.

После этого крупнейший потребитель алюминия UC Rusal швейцарская Glencore объявила о форс-мажоре по контрактам на поставку по 50 тыс. т алюминия. Один из крупнейших потребителей алюминия UC Rusal — Rio Tinto также объявила о форс-мажоре по контрактам компании. Лондонская биржа металлов заявила о приостановке торгов алюминием компании.

На ожиданиях дефицита алюминия цена тонны этого металла превысила $2300 (впервые за шесть лет).