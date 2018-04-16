«Все их почувствуют»: США введут новые санкции против РФ уже сегодня

«Все их почувствуют»: США введут новые санкции против РФ уже сегодня2
- 16.04.2018, 8:26
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Кремль ответит за поддержку режима диктатора Башара Асада.
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин объявит о новых санкциях против России уже в понедельник, 16 апреля.
Об этом постпред США при ООН Никки Хейли рассказала CBS News.
По словам Хейли, в Вашингтоне будут прорабатывать и дальнейшие ответные меры против Кремля из-за поддержки режима президента Сирии Башара Асада.
"Мнучин объявит о санкциях в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на компании, каким-либо образом связанные с оборудованием для Асада или использованием химического оружия. Думаю, все их почувствуют... Мы хотим, чтобы друзья Асада - Иран и Россия - понимали, о каком бизнесе речь", - подчеркнула она.
В то же время, политик отметила, что США не пойдут на прямые переговоры с правительством Сирии, поскольку режим Асада "не достоин" этого.
Напомним, что ранее введение новых санкций против России анонсировали сразу в США и Великобритании, - из-за поддержки режима Асада и незаконных активов российских олигархов.