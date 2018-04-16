Как в Беларуси начала разгоняться инфляция 5 16.04.2018, 8:34

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А ведь предупреждали.

В марте 2018 года Нацбанк констатировал увеличение годовых темпов роста основных ценовых индикаторов потребительского рынка. Прирост потребительских цен в марте составил 5,4% в годовом выражении, относительно февраля цены выросли на 0,8%. То есть произошло то, о чем Беларусь еще полгода назад предупреждали международные эксперты, пишет tut.by.

Нацбанк отмечает, что динамика цен «обусловлена прекращением сдерживающего влияния со стороны потребительского спроса на фоне достаточно высоких инфляционных ожиданий». То есть речь идет о росте доходов граждан, на котором так настаивали власти.

Кроме того, уточняет регулятор, изменение годовых значений ценовых индикаторов в марте связано с эффектом низкой базы прошлого года.

Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении выросли на 9,7% (9,4% месяцем ранее). В марте подорожали услуги ЖКХ, топливо, услуги высшего образования и проезд в поездах регионального сообщения.

Прирост цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении ускорился с 17% в феврале до 19,8% в марте. «В последующие месяцы ожидается замедление годовых значений роста цен на данную товарную группу вследствие нивелирования сформированной во втором квартале прошлого года сезонной волны, спровоцировавшей рост цен на плодоовощную продукцию», — предполагают в Нацбанке.

ЕФСР, за счет кредита которого Беларусь реализует программу поддержки мер экономической политики и структурных преобразований, еще прошлой осенью предупреждал о рисках ускорения инфляции уже в начале 2018 года. В частности в октябрьском сообщении о предоставлении пятого транша финансового кредита говорилось об образовании в Беларуси избыточного денежного предложения и возможном ускорении инфляции.

«Быстрые темпы ослабления монетарной политики несут серьезные риски ускорения инфляции, которые могут проявиться уже в начале 2018 года. Результатом быстрого и значительного сокращения ставки рефинансирования в январе — октябре 2017 года с 18% до 11% стало ускорение роста широкой денежной массы во второй половине 2017 года. Кроме того, снижение темпов инфляции достигнуто на фоне стабильного курса национальной валюты, который был поддержан внешними заимствованиями страны и чистыми продажами иностранной валюты населением. Принимая во внимание, что Беларусь почти достигла порогового значения по внешнему долгу, а чистая продажа иностранной валюты населением за счет накопленных в прошлые годы сбережений вне банковской системы не может считаться стабильным источником пополнения резервов, эти факторы поддержки платежного баланса и стабилизации курса нельзя назвать устойчивыми», отмечали эксперты ЕФСР.

Структурные проблемы, включая наличие избыточной занятости на государственных предприятиях и консервацию проблем неэффективных предприятий, ограничивают потенциал денежно-кредитной политики по дальнейшему снижению инфляции, а восстановление реальных доходов населения и смягчение монетарной политики в условиях сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий повышают риски ускорения инфляции уже в краткосрочной перспективе, констатировал Фонд.

В ЕФСР обращают внимание на то, что рост цен в Беларуси начал ускоряться в феврале. Годовая инфляция, составлявшая 4,5% в январе 2018 года, в феврале ускорилась до 4,9%, а к марту — до 5,4%. Причем если февральский рост цен был преимущественно вызван повышением тарифов, то на ускорение в марте основное влияние оказали монетарные факторы, вызвавшие рост базовой инфляции, являющейся показателем, отражающим их влияние.