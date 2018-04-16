Чингисхан с ICQ 3 Андрей Колесников, newtimes.ru

16.04.2018, 8:59

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Россия уверенно движется к каменному топору.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после запрета Telegram взялся за освоение сервиса ICQ. Пошла обратная перемотка истории, началась возвратная эволюция (инволюция), не за горами обретение подлинных ценностей — сочетания иконы и топора, причем топор будет каменным, а жить станем собирательством. В качестве мессенджеров хорошо пойдут берестяные грамоты, но их черед придет тогда, когда оттолкнемся от дна и заново придумаем кириллицу.

КАМЕННОЕ ТОПОРОСТРОЕНИЕ

Простое перечисление новостей минувшей недели — это круговая панорама впечатляющей деградации государства и его отчетливо заметного путешествия во времени — вперед, в прошлое.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев предлагает ввести институт интернет-дружинников. Вероятно, он думает, что в интернете живут стиляги. Владимир Жириновский предложил сажать писателей в тюрьму для вдохновения. Депутаты Госдумы выходят с инициативой: выпускники бюджетных отделений вузов должны отрабатывать свои дипломы: бакалавры будут обязаны оттрубить 4 года в государственных структурах и госкомпаниях, обладатели дипломов специалитетов — 5, магистры — не менее 6 лет. До таких масштабов барщины не доходила даже Советская власть.

Рамзан Кадыров, вечно бегущий впереди всех паровозов, призывая в свидетели Ангелу Меркель, настаивает на законодательном закреплении бессрочного правления Путина. Сенатор Андрей Климов сообщил, что отдельные СМИ методом неравномерного освещения деятельности кандидатов в президенты вмешивались в президентские выборы. К мэру Волоколамска Петру Лазареву, разрешавшему антисвалочные митинги, пришли с обыском. Прокурор Петрозаводска подала апелляцию на слишком мягкий приговор Юрию Дмитриеву. Мосгорсуд подтвердил приговор Алексею Улюкаеву, хотя Игорь Сечин как хороший романист в своих показаниях существенно изменил фабулу произошедшего между ним и министром-обидчиком.

Таганский суд запретил Telegram за то, что чекистам нет доступа к переписке граждан. Химическая атака в Сирии, по заявлению Министерства обороны России, была инсценирована.

На десерт — наш ответ Керзону-Трампу, за которого еще недавно в Думе пили шампанское, в жанре «вижу в зарослях овса — «мадэ ин УСА». Набор ответов на санкции Соединенных Штатов станет, как выразился один депутат, «ударом под дых» супостату, от которого он, надо думать, так и не оправится.

Откажемся от американских лекарств, сельскохозяйственной и иной продукции США и их союзников. Лучше умереть стоя — без лекарств, чем жить на коленях.

Откажемся от услуг иностранных компаний и не пустим сюда квалифицированных западных специалистов — хотя уже даже неквалифицированная рабочая сила из Средней Азии обходит Россию стороной.

Откажемся от западных технологий. Это очень важно. Долой оранжевые революции, даешь инволюцию. Наша цель — Чингисхан с ICQ, далее — к каменному топору, рубилу, скребку, мотыге.

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов считает, что подобного рода меры послужат стимулом для «развития собственного отраслевого рынка». Какую «отрасль» он имел в виду, не уточняется. Судя по всему, нас ждет полное импортозамещение и расцвет отечественного каменного топоростроения.

Родится новый тип человека: не австралопитек, а астралопитек — человек, живущий в астрале, в выдуманном мире.

ЭЛИТА НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ

Все-таки, конечно, Маркс был чрезвычайно прозорлив — теория и в самом деле становится материальной силой, когда она овладевает массами. Сколько было произнесено разных слов про войну с гниющим Западом, про пользу изоляции, про скрепы и волшебную силу православия, про великую историю побед без поражений и Сталина, практически предтечу Путина. Кто посмеивался, кто жадно впитывал атмосферу подозрительности и агрессии. Теперь от слов государство перешло к делу. И архаизация началась не вербальная, а реальная. Все ждали авторитарной модернизации, а получили авторитарную архаизацию, более органичную, надо признать, для всего авторитарного.

Можно считать происходящее кульминационной точкой развития того режима, который строился все последние 18 лет. И символическим образом она совпала с началом четвертого срока Путина, который, по версии Кадырова, должен стать вечным. А можно считать нижней точкой деградации. Но со дна иногда начинают стучать. И всегда есть куда деградировать. От госкапитализма, например, к феодализму, элементы которого уже присутствуют в государственных практиках — вассалитеты, феоды, все при нас. Даже замки и поля маркиза Карабаса.

Успешно завершилась национализация элит: все, кто мог, сделали свой выбор. Как раз в духе Олега Дерипаски, который очень давно сказал, что готов сдать все свои активы государству, если оно попросит. В свежем интервью Владимира Потанина The Financial Times сказано более мягко, но не менее внятно: раз уж я здесь живу, то буду со своим государством. В принципе с подводной лодки такого типа есть куда деться, но каждый может добровольно себя на ней заточить.

Запертая на подводной лодке элита заведомо будет более озлобленной и агрессивной. Запад лишил ее радостей жизни, иной раз зарубежной недвижимости, поставил перед выбором, который очень не хотелось делать. Так не достанься ж никому: у своего народа мы отберем лекарства и технологии, а заодно и последние бутылки вина и виски, даже курить заставим самосад. Новая волна контрсанкций — это не обычная бомбежка Воронежа, а бомбометание в ту же воронку, в которую уже попадал снаряд.

Мы не просто жители осажденной крепости — ее управляющие взяли нас в заложники. И требуют клятву на крови, что мы будем «страдать» вместе с ними.

Кажется, смысл и содержание «прорыва», обещанного Путиным, прояснился. Нас «прорвало» в прошлое. Иван Васильевич таки поменял профессию.

Андрей Колесников, newtimes.ru