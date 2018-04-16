Оштрафовали пенсионера, против которого милиция применила силу 11 16.04.2018, 9:04

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Инцидент в Орше получил продолжение.

Дедушка из Орши, против которого милиционеры применили физическую силу, наказан штрафом, сообщает orsha.eu.

Об этом сообщается на сайте областного управления милиции. Суд над пожилым мужчиной прошёл 12 апреля. Задержанный обвинялся по двум статьям: нарушение правил дорожно-транспортного движения и неповиновение законному распоряжению милиции.

По информации милиции, 69-летний пенсионер признал свою вину и раскаялся. Учитывая раскаяние и возраст нарушителя судом на него было наложено минимальное наказание. За нарушение правил движения пенсионер получил предупреждение, а за неповиновение обошёлся минимальным штрафом в две базовые величины - 49 рублей.

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