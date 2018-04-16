Майк Пенс: Путинская ложь разваливается перед лицом правды 2 16.04.2018, 9:10

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Майк Пенс

Фото: Getty Images

По словам вице-президента США, Россия сознательно сеет ложную информацию о ситуации в Сирии.

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в сознательном распространении дезинформации о событиях в Сирии и отбеливании преступлений Башара Асада. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Путинская ложь разваливает перед лицом правды», - сказал Пенс.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия. Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.

Президент РФ Путин заявил, что удары были «актом агрессии против суверенного государства». Он пригрозил неминуемым хаосом международных отношениях в случае повторных ударов западных сил по Сирии.