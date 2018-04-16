В Германии на продажу выставлен уникальный ЗИЛ за миллион евро 6 16.04.2018, 9:14

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В свое время таких машин было выпущено около ста единиц.

За редчайший в наше время лимузин ЗИЛ-114 в Германии запросили 999 999 евро, сообщает autonews.ua.

Как в Германии оказалась эта модель не сообщается, и не исключено, что на ней ездили первые лица ГДР, а после она была выкуплена коллекционером.

Так или иначе сейчас за ЗИЛ-114 просят очень большую сумму и это цифра указана не спроста. Дело в том, что в свое время таких машин было выпущено 113 ед., и после службы в кремлевском гараже ЗИЛ-114 возвращался обратно на завод и уничтожался под прессом так как конструкция лимузина для первых лиц страны была строго засекречена. В «живых» ЗИЛ-114 осталось всего несколько экземпляров.

Выставленный на продажу лимузин был собран вручную в 1970 году и на данный момент он проехал всего 46 150 км. Под капотом лимузина установлен 7-литровый 300-сильный мотор и автоматическая коробка передач.