Ким Чен Ын встретился с высокопоставленным китайским дипломатом 1 16.04.2018, 9:28

Ким Чен Ын

О визите стало известно не сразу.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в субботу принял в Пхеньяне высокопоставленного китайского дипломата. Это произошло примерно через две недели после неожиданного визита Ким Чен Ына в Пекин, сообщает «Голос Америки».

Глава международного отдела Компартии Китая Сун Тао приехал в Северную Корею вместе с группой артистов, которые принимают участие в фестивале искусств.

Лидеры двух стран «достигли важного консенсуса, и на встрече были достигнуты плодотворные результаты», – заявил Ким Чен Ын, согласно китайскому государственному информагентству «Синьхуа».

Встреча стала очередным элементом потока дипломатических контактов между двумя странами после исторического визита Ким Чен Ына в Китай в марте.

Тогда северокорейский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин вновь заявили о важности сохранения альянса Китая и Северной Кореи, в котором возникла напряженность из-за ядерных и ракетных испытаний в КНДР. Си Цзиньпин поддержал усиливающиеся санкции, введенные по инициативе США с целью заставить Ким Чен Ына сесть за стол переговорово прекращении его ядерной программы в ответ на снятие экономических ограничений, увеличение помощи и обеспечение гарантий безопасности.

Планируется, что Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля, а в мае или июне пройдет встреча президента Трампа с северокорейским лидером.