Арина Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации 16.04.2018, 9:32

Арина Соболенко

На прошлой неделе белоруска занимала всего лишь 61-е место.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-50 мирового рейтинга, сообщает БелТА.

На прошлой неделе Арина занимала 61-е место, а после удачного выступления на турнире в швейцарском Лугано, где она дошла до финала, поднялась на 14 позиций и занимает сейчас 47-е место, набрав 1128 очков.

У Александры Саснович 56-я позиция, Виктория Азаренко находится на 95-м месте, Вера Лапко занимает 111-ю строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В конце этой недели белорусская сборная, за которую сыграют Соболенко, Саснович, Лапко и Лидия Морозова, встретится в матче Кубка Федерации с командой Словакии. Игра за право остаться в элитном дивизионе командного чемпионата мира пройдет 21-22 апреля на корте минской "Чижовка-Арены".