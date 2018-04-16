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18 апреля ограничат въезд в Беларусь через «Берестовицу»

  • 16.04.2018, 9:59

Движение транспорта будет ограничено на белорусско-польской границе.

По данным Государственного пограничного комитета, 18 апреля с 10:00 до 18:00 движение транспорта на въезд в Беларусь в пункте пропуска «Берестовица» будет ограничено. Это связано с проведением работ сотрудниками Берестовицких электросетей РУП «Гродноэнерго».

Пограничники просят учитывать эту информацию водителям, которые в этот день собираются пересечь белорусско-польскую границу.


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