18 апреля ограничат въезд в Беларусь через «Берестовицу» 16.04.2018, 9:59

Движение транспорта будет ограничено на белорусско-польской границе.

По данным Государственного пограничного комитета, 18 апреля с 10:00 до 18:00 движение транспорта на въезд в Беларусь в пункте пропуска «Берестовица» будет ограничено. Это связано с проведением работ сотрудниками Берестовицких электросетей РУП «Гродноэнерго».

Пограничники просят учитывать эту информацию водителям, которые в этот день собираются пересечь белорусско-польскую границу.