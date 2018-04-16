Российский депутат растоптал свой iPad из-за санкций США 53 16.04.2018, 10:13

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Дмитрий Петровский

Фото: Facebook

Депутат решил показать пример согражданам.

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad из-за введения США против России новых санкций. Видеозапись он опубликовал на странице в Facebook.

"А ты растоптал свой iPhone? Или iPad?" – написал он.

"В нашей стране планируется запрет на американские товары, мы – депутаты – должны показать пример", – написал Петровский в комментариях.

Он добавил, что хочет посмотреть, как его примеру последуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.

Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Расширение санкций также вызвало обвал котировок на Московской бирже и снижение биржевого курса рубля.

Медведев призвал депутатов Госдумы РФ выдвинуть предложения по ответным мерам на санкции США.