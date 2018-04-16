Государство напоминает пирата-неудачника 2 Павел Росс, «Салідарнасць»

16.04.2018, 10:50

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Выглядит это совсем не смешно.

Многие из белорусских чиновников наверняка смотрели небезызвестный фильм о пирате Джеке Воробье. Если отбросить нескромное обаяние этого персонажа, то судьба его была весьма печальной. Знаменитый пират с легкостью завоевывал самые богатые чужие корабли, но… очень быстро их терял – и вновь оставался у разбитого корыта.

Кажется, что по похожему сценарию действует и белорусское государство. Правда, выглядит это не смешно, а очень грустно.

Стало известно, что государство де-факто национализировало одно из крупных частных предприятий Беларуси – «Стеклозавод «Елизово». Де-юре лакомый актив за 17 с лишним миллионов долларов приобрел Гродненский стеклозавод в рамках открытой процедуры банкротства. Но вырученные деньги в итоге, вероятнее всего, вновь вернутся государству.

Ведь завод принадлежал тому самому бизнесмену Александру Муравьеву, который в один момент стал неугоден белорусским властям – и оказался за решеткой.

Предприниматель свою вину не признал и всю сумму «долга» государству выплачивать отказался. Возможно, именно поэтому вслед за «Мотовело» в государственную собственность перешел и названный стеклозавод.

Теперь предприятием будут руководить управленцы от государства – как говорится, со всеми вытекающими.

Чтобы оценить перспективы когда-то успешного предприятия в государственных руках, достаточно вспомнить две красноречивые цифры.

Только вдумайтесь: по состоянию на 1 марта 2018 года объем проблемной задолженности государственных предприятий Беларуси составил 360 миллионов долларов в эквиваленте.

Кроме того, именно на долю госпредприятий приходится 54% всех проблемных кредитов, выданных белорусскими банками.

Выходит, вместо того, чтобы наводить порядок и латать дыры своих тонущих кораблей, государство решило по-дешевке заполучить еще один – пока новый и красивый. Правда, долго ли он будет на плаву с таким капитаном, большой вопрос.

Павел Росс, «Салідарнасць»